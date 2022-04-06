Российский ситком «Сестры» получил второй сезон

06.04.2022
START продлил отечественный комедийный сериал о трех сестрах, получивших в наследство от отца автосервис, сообщает пресс-служба стриминга.
В новых эпизодах авторы представят новых персонажей и юмористичные ситуации: «самый комичный поход на кладбище», «нелепую аварию на Tesla» и др. Съемки второго сезона планируют начать этой осенью.
В центре истории — учительница Ольга, парикмахер Маша и бизнес-леди Ирина. Когда-то поведение отца отдалило сестер друг от друга, а теперь его автобизнес должен помочь им наладить контакт. Сестры берутся за управление атвосервисом и пытаются разрешить накопившиеся обиды.
Главные роли исполнили Лина Миримская («Бедные люди»), Анна Котова-Дерябина («Аритмия») и Ангелина Стречина («Пищеблок»). Режиссер — Илья Силаев.
«Сестры» дебютировали в онлайн-кинотеатре START в декабре прошлого года. Финальный эпизод первого сезона выйдет 12 апреля. В начале апреля сериал начал выходить на телеканале СТС.
Фото: Рixabay