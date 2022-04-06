Бенефис детского хора пройдет на сцене «Урал Опера Балет»

06.04.2022
9 апреля в Екатеринбургском театре оперы и балета состоится премьера программы, посвященной 30-летию детского хора, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.
«Детский хор — неотъемлемая часть театральной труппы. Участники детского хора выступают на сцене театра вместе с профессиональными артистами, изнутри видят сложный процесс создания спектакля», — отметили в театре.
В I отделении прозвучат произведения Б. Бриттена, Г. Малера, Г. Форе, песни на музыку М. Ипполитова-Иванова, французская и болгарская песни, фрагменты из опер Н. Римского-Корсакова, Г. Доницетти и А. Дворжака.
Во втором отделении публика услышит фрагменты из опер Дж. Верди, Дж. Пуччини, К. Дебюсси, М. Равеля, сочинения Б. де Ламоннуа, Г. Свиридова, С. Хатфилда, а также «Посвящение Майклу Джексону» в обработке Елены Накишовой и «Аллилуйя» Леонарда Коэна.
Хормейстер детского хора — Елена Накишова, хормейстер — Алексей Петров. За дирижерский пульт встанут Александр Аранбицкий, Павел Клиничев, Максим Козлов, Константин Чудовский.
Фото: Рixabay