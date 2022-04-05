Впервые в Барнауле прозвучит «Сибирская поэма» Алексея Чернакова

Музыкальная премьера состоится на концерте-посвящении Сергею Есенину, сообщается на сайте ГФАК.





7 апреля в 18:30 в Государственной филармонии Алтайского края пройдет концерт «Поэма памяти Сергея Есенина», получивший название по одноименному сочинению советского композитора Георгия Свиридова.





Программу откроет «Сибирская поэма» Алексея Чернакова, которую впервые исполнят в Барнауле. Далее публика услышит Симфонию №1, соль минор Василия Калинникова. Вечер завершит «Поэма памяти Сергея Есенина», созданная Георгием Свиридовым.





В концерте примут участие Симфонический оркестр Алтайской филармонии, Барнаульский академический хор им. А.Б. Тарнецкого (худрук — Рафаэль Голямов), Мужской вокальный ансамбль под руководством Александра Афанасьева. Солист — Иван Остапенко (тенор). Дирижер — Дмитрий Лузин.





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