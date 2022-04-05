Вышел новый тизер биографического сериала о Sex Pistols

05.04.2022
Мини-сериал Pistol расскажет историю культовой британской панк-рок-группы. Ролик доступен на официальном YouTube-канале FX Networks.
В центре истории — молодые панк-рокеры, объединившиеся в музыкальную группу Sex Pistols в середине 1970-х годов в Лондоне.
Гитариста Стива Джонса сыграл Тоби Уоллес, вокалиста Джонни Роттена — Энсон Бун, басистов Глена Мэтлока и Сида Вишеса — Кристиан Лис и Луис Партридж. Томас Броди-Сангстер исполнил роль менеджера Six Pistols Малькольма Макларена, Талула Райли — дизайнера Вивьен Вествуд, а Эмма Эпплтон сыграла Нэнси Спанджен, девушку Сида Вишеса.
Режиссером проекта выступил Дэнни Бойл, известный по фильмам «На игле» и «Миллионер из трущоб». Адаптированный сценарий написали Крэйг Пирс («Мулен Руж») и Фрэнк Коттрелл Бойс («Прощай, Кристофер Робин») на основе автобиографии Стива Джонса Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol.
Премьера шоу состоится 31 мая эксклюзивно на стриминге Hulu. В один день выйдут все восемь эпизодов Pistol.
Фото: кадр из тизера Pistol