«Русские сезоны» покажут концерты красноярских коллективов «Из Сибири с любовью»

На сайте «Русские сезоны» пройдут трансляции выступлений хореографического ансамбля и симфонического оркестра из Красноярского края, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.





Трансляции «Из Сибири с любовью» состоятся 5 и 7 апреля.





5 апреля с программой «Новогодняя карусель» выступит Красноярский академический ансамбль танца Сибири им. М.С. Годенко. В программе — хореографические миниатюры и сюиты из золотого фонда хореографа Михаила Годенко: «Сибирь моя», Сибирский лирический танец, «На рыбалке», «Вдоль по улице», «Красный Яр» и др.





7 апреля состоится концерт Красноярского академического симфонического оркестра, который исполнит произведения композиторов разных стран. Публика услышит «Танцы из Галанты» венгерского композитора Золтана Кодаи, «Сюиту вальсов» из оперы «Кавалер розы» Рихарда Штрауса (Германия), а также последнюю симфонию Антонина Дворжака (Чехия) — «Из Нового Света».





Трансляции станут доступны в 20:00 по московскому времени.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ