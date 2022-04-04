«Бэтмен» стал самым кассовым фильмом 2022 года

За месяц в прокате супергеройский экшн Мэтта Ривза собрал в мире более 710 млн долларов, сообщает Collider.





В минувшие выходные фильм, перезапустивший франшизу о Темном рыцаре, добавил 13,4 млн долларов в международную кассу, увеличив ее до 361,5 млн. Американский прокат принес картине 10,8 млн долларов, благодаря чему домашняя касса выросла до 349 млн. Бокс-офис «Бэтмена» на данный момент составил 710,5 миллиона.





Эти достижения сделали фильм самым большим хитом Warner Bros. с начала пандемии, самым успешным проектом со времени выхода «Человека-паука: нет пути домой», а также самой кассовой лентой 2022 года, отмечает издание.





Кроме того, «Бэтмену» с Робертом Паттинсоном в главной роли осталось заработать 100 тысяч долларов, чтобы стать самым кассовым фильмом в карьере режиссера Мэтта Ривза. Пока этот титул занимает его фильм «Планета обезьян: Революция» (2014) с 710,6 млн долларов.





Фото: кадр из фильма «Бэтмен»