Премьера инклюзивного спектакля по рассказам Брэдбери прошла в Архангельске

03.04.2022
Режиссерами выступили Артур Чемакин и Юрий Прошин. В спектакле участвуют 20 человек, в том числе — воспитанники театральной студии «Время добра» и одноименной танцевальной группы для детей с синдромом Дауна.
Сюжет расскажет о приключениях героев, оказавшихся в открытом космосе в результате взрыва космического корабля. Каждый по-своему переживают ситуацию: возникают конфликты, кто-то жалеет о том, что не успел сделать, кто-то готов умереть, а кто-то доволен своей жизнью.
«Калейдоскоп» создан при поддержке Фонда президентских грантов.
Фото: Pixabay