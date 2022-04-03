Премьера инклюзивного спектакля по рассказам Брэдбери прошла в Архангельске

На сцене Архангельского областного театра драмы представили премьеру инклюзивного спектакля «Калейдоскоп» по рассказам Рэя Брэдбери, сообщает ТАСС.

Режиссерами выступили Артур Чемакин и Юрий Прошин. В спектакле участвуют 20 человек, в том числе — воспитанники театральной студии «Время добра» и одноименной танцевальной группы для детей с синдромом Дауна.

Сюжет расскажет о приключениях героев, оказавшихся в открытом космосе в результате взрыва космического корабля. Каждый по-своему переживают ситуацию: возникают конфликты, кто-то жалеет о том, что не успел сделать, кто-то готов умереть, а кто-то доволен своей жизнью.

«Калейдоскоп» создан при поддержке Фонда президентских грантов.

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