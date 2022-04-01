Музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале» пройдет в Иркутске

29 апреля в Иркутске стартует XVI Международный музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале», сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.





В течение семи дней в столице Приангарья в Музыкальном театре им. Н.М. Загурского будут проходить концерты классической музыки.







В день открытия «Звезд на Байкале» выступит один из старейших симфонических коллективов России — Оркестр им. Е.Ф. Светланова. За дирижерский пульт встанет главный дирижер НОВАТа Дмитрий Юровский.





Худрук фестиваля народный артист РФ Денис Мацуев даст сольный концерт, в котором прозвучат сочинения Л. Бетховена, Р. Шумана, Ф. Шуберта и С. Рахманинова. А также публику ждет джазовый вечер.





Участниками фестиваля в этом году станут Губернаторский симфонический оркестр Иркутской филармонии под управлением заслуженного деятеля искусств РСФСР Илмара Лапиньша, фортепианный дуэт Софьи Сахновой и Антонины Лужко, заслуженная артистка РФ Альбина Шагимуратова (сопрано), виолончелист Александр Рамм.





Программа завершится двумя выступлениями камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова.





Фото: Рixabay