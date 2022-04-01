В Екатеринбурге начала работать выставка художников с аутизмом

Выставка 14 молодых художников с аутизмом и другими ментальными особенностями «Истинное зрение» начала работать в центре культуры «Урал» в Екатеринбурге при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщила ТАСС руководитель проекта «Истинное зрение», директор АНО «Лаборатория социальных инноваций» Татьяна Хижнякова.

Выставка открылась в преддверии Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма, который отмечается во всем мире 2 апреля.





«Почти все художники сумели добраться, несмотря на такую снежную погоду. <...> У нас большая часть ребят рисует давно, и они себя совершенно осознанно идентифицируют как художников. Причем большая удача, что двое из них учатся на художников-оформителей — это, действительно, большая редкость для людей с аутистическим спектром, потому что, конечно, после школы у них бывают дикие сложности в получении дальнейшего образования», — сказала Хижнякова.





Экспозиция стала одним из центральных событий Всероссийского инклюзивного фестиваля «ЛюдиКакЛюди» в Екатеринбурге.





Фото: Pixabay