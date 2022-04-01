В Москве пройдет презентация первой биографии Фазиля Искандера

Свою книгу 7 апреля в библиотеке им. А.П. Боголюбова представят писатели Евгений Попов и Михаил Гундарин, говорится на сайте библиотеки.

В 2012 году другая биография, написанная Евгением Поповым в соавторстве с Александром Кабаковым, — книга «Аксенов» — стала лауреатом премии «Большая книга».





Книга «Фазиль» вышла в конце марта в издательстве Елены Шубиной. Вести презентацию, которая состоится 7 апреля в 19 часов по адресу Сущёвская ул., 14, будут авторы биографии — Евгений Попов и Михаил Гундарин. Вход свободный.





«Это не столько биография, сколько художественное исследование жизни, личности и творчества прославленного автора „Сандро из Чегема“, „Созвездия Козлотура“ и других бестселлеров. Недаром книге дан подзаголовок — „Опыт художественной биографии“ — намек на допустимую приблизительность, неокончательность выводов, на некий импрессионизм в подаче искандеровского образа», — говорится на сайте библиотеки.





Фото: пресс-служба библиотеки

