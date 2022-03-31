Крис Рок впервые высказался об инциденте с Уиллом Смитом

Комик и актер прокомментировал пощечину, которую получил от Уилла Смита после шутки в адрес его жены Джады Пинкетт-Смит, сообщает Variety.





Во время стендап-шоу в Бостоне Крис Рок сказал, что все еще пытается осознать произошедшее.





«Когда-нибудь расскажу об этом. Это будет и серьезно, и смешно», — отметил комик. Возможно, случай на «Оскаре» станет материалом для его нового стендапа.





На 94-й церемонии вручения премии Рок пошутил о прическе Пинкетт-Смит, ранее обрившейся наголо из-за потери волос вследствие аутоиммунного заболевания. Смит вышел на сцену и ударил комика за шутку о его супруге. В тот же вечер актер получил статуэтку за лучшую мужскую роль. При получении награды он расплакался и сказал, что хотел защитить семью. Позже Уилл Смит принес публичные извинения Крису Року, признав неправоту и осудив любые формы насилия.





Фото: кадр из фильма «Смертельное оружие 4»