СахаОпераБалет с аншлагом открыл «Большие гастроли» в Сургуте

29.03.2022
Выступления Театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) им. Д.К. Сивцева-Суоруна Омоллоона стартовали в Сургутской филармонии.
Впервые в Сургут приехал самый северный в мире театр оперы и балета. Гастроли театра из Республики Саха открылись концертом Ballet-GALA. Артисты исполнили номера из классических балетов «Лебединое озеро», «Жизель», «Баядерка», «Сильфида», «Калейдоскоп иллюзий» и современных постановок.
«Мы подарили сургутянам сольные, дуэтные и массовые балетные номера с яркими костюмами и декорациями, разнообразным световым оформлением. Сургут аплодировал стоя после нашего шоу», — рассказал директор и художественный руководитель театра Сергей Юнганс (цитата по изданию ЯСИА
).
29 марта СахаОпераБалет покажет детский спектакль «Приключения Чипполино». В финальный день, 30 марта, якутские артисты представят сургутским зрителям новый балет «Дягилев. Сезоны».
Фото: Pixabay