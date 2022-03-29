В РНБ состоится всероссийская конференция «Фонды библиотек в цифровую эпоху»

Российская национальная библиотека (РНБ) станет 29 марта центром XII Всероссийской научно-практической конференции «Фонды библиотек в цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы, комплектование, использование». Об этом пишет ТАСС.

Форум продлится четыре дня при участии коллег из стран Европы и Азии, сообщила пресс-служба РНБ.





«Конференция является одной из крупнейших в Российской Федерации площадок для обсуждения ключевых вопросов библиотечного дела. В этом году на форуме зарегистрировалось рекордное количество участников — более 750 специалистов из 63 регионов. Это представители книжной отрасли, издатели, поставщики электронных ресурсов, специалисты в области комплектования библиотечных фондов», — уточнили в пресс-службе.





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