В конкурсе баянистов в Туле примут участие исполнители из Белоруссии и 19 регионов России

29.03.2022
Почти 100 музыкантов из 19 регионов России и трех областей Белоруссии будут принимать участие в XII Международном конкурсе юных исполнителей на баяне и аккордеоне им. Н. И. Белобородова. Об этом пишет ТАСС.
Его открытие прошло в Туле, информировала пресс-служба областного правительства.
«Стартовал XII Международный конкурс юных исполнителей на баяне и аккордеоне им. Н.И. Белобородова. <...> В нем примут участие 95 баянистов и аккордеонистов в возрасте от семи до 19 лет из 19 регионов России и трех областей Республики Беларусь», — указывается в сообщении.
Программа конкурса, который проводят по нацпроекту «Культура», предусматривает мастер-классы, семинары, а также повышение квалификации преподавателей.
Фото: Pixabay