«Три кота» впервые отправятся в путешествие по кинотеатрам

На официальном ютьюб-канале СТС Kids опубликовали тизер анимационного фильма «Три кота и море приключений».





Три котенка Коржик, Карамелька и Компот и их родители Кисуля и Котя отправятся из Котополиса в «самое большое приключение». Судя по ролику, кошачье семейство полетит на авиалайнере к морю, где их ждут приключения и встречи с новыми друзьями.





Мультфильм «Три кота и море приключений» выйдет на большие экраны 1 июня.





«Три кота» — мультсериал производства «Студии Метрафильмс», дебютировавший на СТС в 2015 году. Режиссерами проекта выступают Дмитрий Высоцкий и Алексей Горбунов. Художник-мультипликатор — Ольга Юсибова, художник-постановщик — Андрей Сикорский. Сериал пользуется популярностью не только в России, но и за рубежом.

Фото: кадр из тизера мультфильма «Три кота и море приключений»