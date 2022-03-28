«Человек-паук: нет пути домой» побил рекорд цифровых продаж

«Человек-паук: нет пути домой» установил новый рекорд цифровых продаж. За первую неделю лента заработала около $42 млн, и результаты продолжают расти, сообщает Championat.com.

Только в Штатах цифровую версию фильма купили около 2,1 млн человек.

Между тем «Нет пути домой» продолжает идти в некоторых кинотеатрах мира и приближается к $1,9 млрд общих сборов.

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