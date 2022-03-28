Власти Якутии поддержат отрасль кино в регионе

«Заместителем председателя правительства Якутии Сергеем Местниковым утвержден план обеспечения устойчивого развития кинопроката и кинопроизводства в республике в условиях внешнего санкционного давления. Необходимость принятия соответствующих мер поддержки обусловлена отказом крупных голливудских кинокомпаний от проката ожидаемых картин в качестве одной из санкций», — говорится в сообщении.





К числу первоочередных относятся меры по усилению кинопрокатного маркетинга и рекламных кампаний кинопроектов.





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