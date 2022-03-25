«Волшебник Изумрудного города» дебютирует на Новой сцене ДМТЮА

25.03.2022
Москвичей и гостей города приглашают на показы нового мюзикла Детского музыкального театра юного актера, сообщается на сайте площадки.
3, 9 и 10 апреля на Новой сцене театра на Чистых прудах пройдут премьерные показы музыкального спектакля по повести Александра Волкова.
Автором музыки к «Волшебнику Изумрудного города» выступил композитор Евгений Загот, работавший над мюзиклами «Стиляги», «Алые паруса» и др. Режиссером-постановщиком стал художественный руководитель театра, заслуженный артист РФ Александр Федоров.
По словам режиссера, «Волшебник» стал первым масштабным проектом театра на Новой сцене, в котором «задействовано большое количество детей, а также взрослые актеры — звезды московских музыкальных проектов и мюзиклов».
Фото: Рixabay