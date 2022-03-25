Объявлен прием заявок на получение грантов для независимых театров

25.03.2022

Объявлен прием заявок на получение грантов для независимых театров
Российский фонд культуры проводит конкурс на предоставление финансирования для реализации новых постановок и других проектов, сообщает пресс-служба организации.

С 25 марта РФК начинает прием заявок на участие в открытом конкурсе в целях предоставления грантов на реализацию новых постановок, фестивалей, мастер-классов, лабораторий и семинаров. Планируемые мероприятия должны проводиться в России с 1 июня по 15 ноября 2022 года. 

В конкурсе могут участвовать российские независимые, некоммерческие, негосударственные профессиональные театральные проекты и компании, а также индивидуальные предприниматели (за исключением физлиц).

Заявки принимают до 19:00 по московскому времени 25 апреля. Итоги конкурса опубликуют на сайте фонда.

Фото: pixabay