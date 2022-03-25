Объявлен прием заявок на получение грантов для независимых театров

Российский фонд культуры проводит конкурс на предоставление финансирования для реализации новых постановок и других проектов, сообщает пресс-служба организации.





С 25 марта РФК начинает прием заявок на участие в открытом конкурсе в целях предоставления грантов на реализацию новых постановок, фестивалей, мастер-классов, лабораторий и семинаров. Планируемые мероприятия должны проводиться в России с 1 июня по 15 ноября 2022 года.





В конкурсе могут участвовать российские независимые, некоммерческие, негосударственные профессиональные театральные проекты и компании, а также индивидуальные предприниматели (за исключением физлиц).





Заявки принимают до 19:00 по московскому времени 25 апреля. Итоги конкурса опубликуют на сайте фонда.





Фото: pixabay