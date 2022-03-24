Фестиваль «Ночь Юрия Гагарина» появился в Кузбассе

Решение о проведении международного мероприятия принял губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, сообщается на сайте правительства региона.





Глава Кузбасса напомнил, что двое уроженцев Кемеровской области входили в первый отряд космонавтов. Алексей Леонов стал первым человеком, вышедшим в открытый космос, а Борис Волынов впервые провел ручную стыковку космических кораблей.





Фестиваль планируют проводить в ночь на субботу после 12 апреля. В его программу войдут конкурсы, соревнования, концерты и другие мероприятия.





В этом году «Ночь Юрия Гагарина» пройдет с 15 на 16 апреля в Ледовом дворце «Кузбасс». На фестивале выступит «Хор Турецкого».





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