Фильм о миллениалах «Худший человек на свете» вышел в прокат в России

24 марта в российский прокат выходит драма Йоакима Триера, претендующая на «Оскар» от Норвегии.





В центре истории — Юлия, живущая в Осло и вступающая во взрослую жизнь после школы. На протяжении 12 глав она меняет сферы деятельности, переживает длительные отношения и легкие увлечения, адаптируется к новым условиям, рефлексирует и узнает себя.





Фильм номинировали на «Оскар» в категориях «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший фильм на иностранном языке». Он также отмечен номинациями на BAFTA, «Сезар» и другие премии. Исполнительница главной роли Ренате Реинсве получила приз Каннского фестиваля за лучшую женскую роль.





Полнометражным кинодебютом Йоакима Триера стал фильм «Реприза» (2006) о друзьях-писателях с разными судьбами. Следующая работа «Осло, 31-го августа» (2011) принесла ему известность в Европе, а третья кинокартина «Громче, чем бомбы» (2015) — международное признание. Мистический триллер «Тельма» (2017) выдвигался на «Оскар», как и «Худший человек на свете».





Фото: кадр из фильма «Худший человек на свете».