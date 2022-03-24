Театр кукол имени С.В. Образцова посетили дети из Донбасса

ГАЦТК совместно с Общественной палатой Мособласти и при поддержке правительства Подмосковья пригласил детей в мир кукол, сообщает пресс-служба учреждения.





Дети из Донбасса побывали на спектакле «Сказка о царе Салтане» и посетили театральный музей, где познакомились с куклами разных возрастов.





«Целью гуманитарной миссии театра было максимально помочь детям и подросткам адаптироваться, оставить за плечами горе и тяготы, дать шанс расправить плечи и начать новую страницу своей жизни. Для этого мы организовали сбор гуманитарной помощи, для этого открываем двери и приглашаем на спектакли. Задача любого театра — нести в мир добро и свет. И мы это делаем в меру наших сил», — отметила директор театра Елена Булукова.





Фото: пресс-служба Театра кукол имени Образцова