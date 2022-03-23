Всероссийская акция «Библионочь-2022» пройдет 28 мая

Дату проведения акции в поддержку чтения озвучили на совещании министра культуры РФ Ольги Любимовой в Российской государственной детской библиотеке, сообщает пресс-служба министерства.





В этом году «Библионочь» состоится в 11-й раз. Всероссийская акция, в которой участвуют библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и культурные центры, проводится с 2012 года. Участники готовят специальные программы с мастер-классами, экскурсиями, лекциями, творческими встречами, поэтическими чтениями, ярмарками. Афишу опубликуют на портале «Культура.РФ».





«С пониманием понятия "библиотека" последние годы произошел очень серьезный сдвиг: сейчас наши библиотечные пространства в регионах стали любимым местом встреч школьников, проведения различных образовательных мероприятий. Уверена, что программа "Библионочи" укрепит этот интерес и любовь к чтению», — подчеркнула Ольга Любимова.





Глава ведомства посетила читальные и игровые залы РДГБ, а также выставку к 140-летию детского писателя Корнея Чуковского и экспозицию оцифрованных диафильмов в Виртуальном музее.





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