Неделя детской и юношеской книги открывается в Сестрорецке

21.03.2022
В этом году мероприятия книжного праздника посвятят сказке «Золушка» Шарля Перро, сообщает ЦДБ им. С.В. Михалкова во «ВКонтакте».
С 24 по 31 марта в Детской библиотеке имени Сергея Михалкова в Сестрорецке (Курортный район Петербурга) пройдет Неделя детской и юношеской книги.
В программу включены литературный детектив по поиску туфельки главной героини сказки, мастер-классы по песочной анимации, выставка эскизов и кукол «Золушка», встреча с создателем декораций к спектаклю «До свиданья, Золушка!» Михаилом Платоновым.
Посетители выставки-приключения «Стоит терем-теремок» примерят роли жителей доходного дома в Петербурге времен Ф.М. Достоевского. После показа ленты «Золушка» от студии «Ленфильм» пройдет встреча с хранительницей реквизитов и костюмов студии Еленой Пахомовой. Неделю завершит спектакль «Волшебная туфелька», который представит театр «Творчества» Детской библиотеки имени Михалкова.
Фото: Рixabay