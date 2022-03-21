Семь российских мультфильмов выйдут в прокат весной-летом 2022 года

21.03.2022
Не менее семи российских анимационных проектов выйдут в прокат весной и летом 2022 года. Уже на этой неделе пройдет премьера мультфильма «Финник» группы компаний «Рики», рассказала ТАСС в кулуарах Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова.
«В ближайшие полгода планируется не меньше семи российских анимационных релизов. Теперь наша задача заключается в том, чтобы поддерживать наши проекты, чтобы на них шли зрители. Я продолжаю настаивать на том, что у нас качественная, хорошая анимация, в том числе полнометражная», — сказала Мастусова.
В числе ближайших релизов — мультфильм «Финник» (ГК «Рики»), который можно будет увидеть с 24 марта, а 28 апреля в прокат выйдет сказка «Бука. Мое любимое чудище» (кинокомпания СТВ, анимационная студия «Сказка»).
Фото: Pixabay