Вышел мультфильм о мальчике с синдромом Дауна «Дневник Андрюши»

Анимационная короткометражка в доступной форме развенчивает мифы, сопровождающие синдром Дауна, говорится в описании проекта.





21 марта, в Международный день человека с синдромом Дауна, дебютировал мультфильм «Дневник Андрюши», снятый студией Bazelevs при участии фонда «Синдром любви».





По словам члена совета фонда Анны Португаловой, «такие мультфильмы нужны, чтобы люди знали, как общаться с людьми с синдромом Дауна и как они воспринимают мир».





Мультфильм основан на графическом романе «Дневник Андрюши» Екатерины Денисовой. Режиссер и автор сценария — Жанна Бекмамбетова, продюсер — Дмитрий Сергеев, композитор — Никита Каменский.





Саундтрек «Треугольник» специально для проекта записала группа СБПЧ. Мультфильм сопровождают субтитры на «Ясном языке» для людей с ментальными особенностями.





Фото: кадр из мультфильма «Дневник Андрюши»