Концерт Фонда Георгия Гараняна в честь 100-летия отечественного джаза пройдет 29 апреля

19.03.2022
Концерт начнется в 19.00 в Большом зале Московской консерватории. Он будет посвящен 100-летнему юбилею джаза, который отмечается в этом году.
В исполнении ансамбля «Виртуозы Москвы» прозвучат композиции «Cherokee и «The man I love» и музыка Прокофьева, Мариам Мерабова исполнит произведения Гершвина, Марк Тишман и Валерия Ланская покажут, как песни наших композиторов превращаются в джазовые, Аркадий Шилклопер, Борислав Струлев и ансамбль «Мелодия» Георгия Гараняна под управлением Сергея Богданова будут в этот вечер играть и классику, и джазовый мейнстрим, и советский джаз.
Фото: Pixabay