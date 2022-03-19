Американский режиссер и продюсер Джон Корти умер в 85 лет

19.03.2022
Корти ушел из жизни еще 9 марта, однако сообщения в СМИ об этом появились только сейчас. Причина смерти не указана.
Джон Корти родился в 1936 году в Индиане. С подросткового возраста начал снимать любительские ленты, подрабатывал как аниматор телевизионных рекламных роликов.
Окончил колледж в Огайо. В 1965-м получил номинацию на «Оскар» за лучший короткометражный документальный фильм.
За свою карьеру режиссер снял несколько десятков телевизионных, игровых и документальных фильмов. Самыми его известными работами стали «антинаркотическая» драма «Дневник Алисы» с Уильямом Шатнером, «Автобиография мисс Джейн Питтман», «Занавес красного дерева», а также дюжина эпизодов «Улицы Сезам», над которой в 70-80-х работала его студия Korty Films.
Фото: kinopoisk.ru