Американский режиссер и продюсер Джон Корти умер в 85 лет

19.03.2022

Американский режиссер и продюсер Джон Корти умер в 85 лет

На 86-м году жизни в Калифорнии скончался американский режиссер, сценарист, продюсер, аниматор и оператор Джон Корти, лауреат премии «Оскар» 1978 года в категории «Лучший документальный фильм» и премии «Эмми», сообщает «Российская газета».

Корти ушел из жизни еще 9 марта, однако сообщения в СМИ об этом появились только сейчас. Причина смерти не указана.

Джон Корти родился в 1936 году в Индиане. С подросткового возраста начал снимать любительские ленты, подрабатывал как аниматор телевизионных рекламных роликов.

Окончил колледж в Огайо. В 1965-м получил номинацию на «Оскар» за лучший короткометражный документальный фильм. 

За свою карьеру режиссер снял несколько десятков телевизионных, игровых и документальных фильмов. Самыми его известными работами стали «антинаркотическая» драма «Дневник Алисы» с Уильямом Шатнером, «Автобиография мисс Джейн Питтман», «Занавес красного дерева», а также дюжина эпизодов «Улицы Сезам», над которой в 70-80-х работала его студия Korty Films.

Фото: kinopoisk.ru