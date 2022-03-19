Номинанту на «Оскар» от России не разрешили приехать на церемонию

Российский режиссер анимационного кино Антон Дьяков, автор мультфильма «БоксБалет», номинированного на премию «Оскар», не смог получить американскую визу, поэтому не будет присутствовать на церемонии объявления победителей, которая пройдет 27 марта, сообщает ТАСС.

«Визы нет, визу мне не дали. Мы запрашивали, но в России консульства закрыты уже давно. Мы подали в другой стране – даже не было сообщений о том, что «приходите на собеседование», или что-то такое. Я остаюсь номинантом, этого уже не отнять, но сама поездка на церемонию невозможна», – рассказал режиссер на площадке Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале.

В мультфильме «БоксБалет» представлена история любви балерины Ольги и боксера Евгения, разворачивающаяся на фоне различных исторических событий в стране. Картина уже получила премию «Икар», а также была признана лучшей в категории анимационных короткометражек на фестивале «Короче». Как ранее сообщил автор, фильм готовится к выходу в прокат в России.

«В штатах уже прокат, кстати, идет. Можно туда доехать… А, не доедете», – грустно пошутил режиссер. «Обиды нет. Многие спрашивают, еду ли я, и сожалеют в ответ. Эта реакция, жалость в мой адрес – не самое приятное чувство, в том плане, что, ну, братцы, тяжелое сейчас время, чтобы ныть по поводу того, что меня не пускают на «Оскар», когда многие люди находятся в экстремальных условиях», – сказал Дьяков. На фестивале в Суздале он представил свою новую короткометражную анимационную картину «Горю!».

Фото: кадр из мультфильма