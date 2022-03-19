Номинанту на «Оскар» от России не разрешили приехать на церемонию

19.03.2022
«Визы нет, визу мне не дали. Мы запрашивали, но в России консульства закрыты уже давно. Мы подали в другой стране – даже не было сообщений о том, что «приходите на собеседование», или что-то такое. Я остаюсь номинантом, этого уже не отнять, но сама поездка на церемонию невозможна», – рассказал режиссер на площадке Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале.
В мультфильме «БоксБалет» представлена история любви балерины Ольги и боксера Евгения, разворачивающаяся на фоне различных исторических событий в стране. Картина уже получила премию «Икар», а также была признана лучшей в категории анимационных короткометражек на фестивале «Короче». Как ранее сообщил автор, фильм готовится к выходу в прокат в России.
«В штатах уже прокат, кстати, идет. Можно туда доехать… А, не доедете», – грустно пошутил режиссер. «Обиды нет. Многие спрашивают, еду ли я, и сожалеют в ответ. Эта реакция, жалость в мой адрес – не самое приятное чувство, в том плане, что, ну, братцы, тяжелое сейчас время, чтобы ныть по поводу того, что меня не пускают на «Оскар», когда многие люди находятся в экстремальных условиях», – сказал Дьяков. На фестивале в Суздале он представил свою новую короткометражную анимационную картину «Горю!».
Фото: кадр из мультфильма