Бахрушинский музей и Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина запускают проект по поддержке молодежи

Проекты по поддержке творческой молодежи запускают Бахрушинский музей и Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина, сообщает пресс-служба Минкультуры России.

Стороны подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого запланировано шесть проектов: «Адаптация», «Импровизация», «Имя мое», «Цитаты», «Научная лаборатория рецензий», «Расскажи за пять минут».

Студенты актерского, режиссерского, театроведческого и других факультетов под присмотром профессиональных научных наставников будут развивать свои творческие инициативы. Результаты представят в театральной лаборатории, которую откроют в Каретном сарае усадьбы Бахрушиных.

Планируется работа над совместными выставочными, исследовательскими, научно-творческими, издательскими и мультимедийными проектами, направленными на сохранение исторического и культурного наследия, популяризацию национальных культурных ценностей, приобщение к ним зрительской аудитории. Следующим этапом по развитию проекта «Театральная лаборатория» станет подписание соглашения с Российским институтом театрального искусства – ГИТИС.

Кроме того, генеральный директор Театрального музея им. А.А. Бахрушина Кристина Трубинова сообщила о начале реставрационных работ в главном здании усадьбы Бахрушиных. «Три года назад мы объявили о планах создания первого музейно-театрального квартала «Бахрушинский». На всех объектах в границах исторической усадьбы уже ведутся работы, и сегодня, наконец, мы начинаем реставрационные работы в главном доме», – сказала она.

Главное здание Бахрушинского музея закроется 21 марта.

Фото: пресс-служба Минкультуры России