В Минкультуры рассказали, что зрители в России увидят и отечественное, и зарубежное кино

18.03.2022
Россияне смогут увидеть как отечественное, так и зарубежное кино. Об этом сообщила директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры Российской Федерации Светлана Максимченко.
По ее словам, «иностранные фильмы не исчезнут с экранов кинотеатров».
«Продолжатся показы авторских художественных и документальных картин — не только российского, но и иностранного производства. Также на большой экран вернутся популярные ленты отечественного и мирового кинематографа. Например, „Брат“ и „Брат 2“ Алексея Балабанова, „Холоп“ и „Салют-7“ Клима Шипенко, многие любимые зрителем мультфильмы и семейные картины», — приводятся слова директора департамента в Telegram-канале «Объясняем.рф».
Помимо этого, в кинотеатрах по-прежнему можно будет увидеть записи и прямые трансляции театральных постановок, концертов, спортивных мероприятий.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ