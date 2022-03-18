Глава ПФКИ: объемы поддержки фонда в ближайшие три года не изменятся

Объемы грантовой поддержки Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) до 2024 года включительно будут выделяться согласно озвученным ранее планам. Об этом сообщил генеральный директор фонда Роман Карманов.

В феврале 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила выделения средств на гранты для проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий из федерального бюджета. В ближайшие три года на эти цели будет выделено 28 млрд рублей.





«У нас совершенно точно понятные планы до 2024 года включительно. В 2022 году у нас есть 8 млрд рублей, в 2023 году — 10 млрд рублей, в 2024 году — 10 млрд рублей. Это значит, что впереди еще как минимум пять волн грантовых конкурсов, в которых можно принять участие», — сказал Карманов.





В 2021 году грантовую поддержку ПФКИ получили почти 1,5 тыс. проектов из 79 регионов страны. Общий объем средств, выделенных на эти цели, составил 3,5 млрд рублей.





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