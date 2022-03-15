Экранизация культового романа Виктора Пелевина Empire V выйдет в России

Фильм «Ампир V», от проката которого отказалась Sony Pictures, все-таки дебютирует в российских кинотеатрах, пишет ИА REGNUM.





По информации издания, в настоящее время студия «Квадрат», занимавшаяся производством фильма, ведет переговоры с Sony о передаче прав на прокат.





Предполагается, что дата выхода фэнтези-ленты не изменится — она появится в широком прокате в России 31 марта. 15 марта на YouTube-канале, посвященном кинокартине, появился финальный трейлер с этой же датой премьеры.





Фильм расскажет о том, как простой парень Рома пополняет элитное сообщество вампиров, тайно управляющих миром. Его жизнь кардинально меняется. Он получает не только дом и другие блага, но и нечто большее — знания и власть, с которыми герою предстоит научиться жить.





Режиссером, автором сценария и продюсером фильма стал Виктор Гинзбург. В фильме снялись Павел Табаков, Таисия Радченко, Марина Зудина, Вера Алентова, Виктор Вержбицкий, Мирон Федоров (Oxxxymiron) и другие артисты.





Ранее сообщалось, что киностудия Sony, заморозившая свою работу в России, отказалась от проката фильма «Ампир V».





Фото: кадр из трейлера фильма «Ампир V»