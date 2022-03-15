«Кот в сапогах» возвращается после 11-летнего перерыва

15.03.2022

«Кот в сапогах» возвращается после 11-летнего перерыва
Universal Pictures поделилась в ютьюбе первым трейлером продолжения мультфильма, который выйдет с подзаголовком «Последнее желание».

Анимационный фильм Puss in Boots: The Last Wish появится спустя 11 лет со времени выхода оригинального «Кота в сапогах».

На этот раз Коту грозит смерть — об этом его предупреждает доктор. Оказывается, что он растратил восемь из девяти кошачьих жизней во время приключений и сражений. Однако герой не сдается и отправляется на поиски таинственного последнего желания, чтобы вернуть утраченные жизни. 

Главных персонажей озвучили Антонио Бандерас, Сальма Хайек, Крис Миллер и другие актеры.

Мультфильм «Кот в сапогах 2» дебютирует в кинотеатрах 23 сентября.

Фото: кадр из трейлера мультфильма «Кот в сапогах: последнее желание»