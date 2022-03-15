Ольга Любимова провела встречу с победителями конкурса «Лидеры России»

На встрече с министром культуры РФ обсуждались вопросы кураторства и развития проектов победителей трека «Культура», сообщает пресс-служба ведомства.





Трек «Культура» конкурса «Лидеры России», который является проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей», нацелен на выявление перспективных кадров в культуре, искусстве и образовании.





«Лидер — это всегда яркая индивидуальность, но для него не менее важна способность действовать в команде. В современном мире достигнуть высот сможет только тот, кто создаст сильную, сплочённую команду, которая будет нацелена на достижение реальных результатов», — отметила глава Минкультуры РФ.





Директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров сказал, что участники встречи прошли отбор из шести тысяч претендентов. «Продемонстрировали управленческие компетенции, показали знания и эрудицию не только в сфере своей профессиональной деятельности, но и в других направлениях и доказали, что готовы к сложным задачам. Впереди вас ждет суперфинал, и я уверен, что это будет незабываемое событие для каждого из вас», — подчеркнул он.





Победители представили свои проекты, озвучили идеи и предложения по развитию образования в сфере культуры, инклюзивным добровольческим проектам, повышению управленческих компетенций и др.





Победители трека «Культура» смогли поработать в различных ведомствах и учреждениях, пройти стажировку в центральном аппарате Минкульта РФ, принять участие в международных культурных форумах и выставках. Также им предложили пройти обучение в ГИТИСе.





Фото: пресс-служба Минкульта России