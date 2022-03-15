Стало известно, почему в сериал «Оби-Ван Кеноби» не вернулся Дарт Мол

Главным антагонистом в новом шоу по вселенной «Звездных войн» мог стать ситх в исполнении Рэя Парка, сообщает The Hollywood Reporter.





По словам источников издания, противником главного героя сериала Оби-Вана Кеноби предполагалось сделать Дарта Мола, погибшего в бою с ним в первом эпизоде «Скрытая угроза» (1999). К роли вернулся бы Рэй Парк, который успел начать подготовку к съемкам, отметили собеседники.





По задумке, Дарт Мол должен быть охотиться на Люка Скайуокера, а Оби-Ван должен быть покинуть укрытие и защищать будущего джедая. Однако эта сюжетная линия оказалась схожей с концепцией сериала «Мандалорец», поэтому от нее отказались, пояснили собеседники ТНR.





При этом другие источники издания заявили, что авторы сериала не рассматривали возвращение Дарта Мола, поскольку главным злодеем видели Дарта Вейдера. Именно он и появится в предстоящем проекте.





«Оби-Ван Кеноби» дебютирует 25 мая на стриминге Disney+.





Фото: кадр из фильма «Звездные войны: Эпизод 1 — скрытая угроза»