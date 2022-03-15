В этом году в Архангельске не будет «Европейской весны»

Архангельский молодежный театр В.П. Панова перенес театральный фестиваль на следующий год, сообщается в посте коллектива во «ВКонтакте».





«Мы приняли трудное, но, на наш взгляд, единственно верное решение», — отмечается в сообщении.





В театре выразили надежду на то, что зрители с пониманием отнесутся к решение об отмене театрального праздника.





В этом году «Европейская весна» должна была пройти в 18-й раз с 22 марта по 18 апреля. В программу включили спектакли российско-израильской труппы, коллективов из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы.





По словам организаторов, билеты на фестиваль можно вернуть до 24 апреля.





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