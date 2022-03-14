Вышел финальный трейлер сиквела «Соника в кино»

Кинокомпания Paramount опубликовала на официальном YouTube-канале последний ролик по фильму Sonic the Hedgehog 2.





В новом фильме Роботник (Джим Керри) возвращается на Землю и объединяется с ехидной Наклзом, чтобы найти Мастер Изумруд. Им противостоят самый быстрый в мире еж Соник и его новый напарник — лис Тейлз, которые пытаются найти могущественный артефакт раньше.





«Соник в кино 2» выйдет в мировой прокат 30 марта. Покажут ли фильм в России — не сообщается. В начале марта Paramount заморозила релизы своих проектов в РФ в связи с ситуацией вокруг Украины.





Ранее сообщалось, что вселенную Соника расширят — студия планирует снять триквел приключенческой фантастики, а также сериал о ехидне Наклзе, который станет спин-оффом оригинального фильма.





Фото: кадр из фильма «Соник в кино 2»