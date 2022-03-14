Брянцевский фестиваль стартовал в Петербурге в 23-й раз

14 марта в ТЮЗе им. А.А. Брянцева открылся Международный фестиваль детских театральных коллективов, сообщили в пресс-службе учреждения.





XXIII Международный «Брянцевский фестиваль» детских театральных коллективов, посвященный 100-летию ТЮЗа, пройдет с 14 по 17 марта.





В этом году в фестивальную программу вошли постановки из Тольятти, Королева, Саратова, Северодвинска, Вологды, Петербурга и Москвы. Спектакли исполнят театральные труппы школ, лицеев, детдомов, домов творчества и дворцов культуры.





Актриса Полина Сидихина, танцовщик Виталий Уливанов и театральный педагог Егор Архипов проведут для участников мастер-классы. Кроме того, актер Сергей Агафонов будет курировать творческую мастерскую, а театровед Алексей Пасуев обсудит с участниками спектакли.





В этом году в состав жюри вошли Анна Мигицко, Виталий Кононов, Елизавета Прилепская и другие артисты, председатель — заслуженный артист РФ Сергей Шелгунов.





Победителей 23-го Брянцевского фестиваля назовут на гала-концерте, который состоится 17 марта в 18:00 на Большой сцене ТЮЗа.





Фото: пресс-служба ТЮЗа им. А.А. Брянцева