Продолжается прием заявок на конкурс «Ревизор»

13.03.2022

Продолжается прием заявок на конкурс «Ревизор»

За 11 лет конкурс «Ревизор» стал самым престижным отраслевым состязанием, российским «Книжным Оскаром», отмечается на сайте Российского книжного союза.

В Российском книжном союзе с 1 марта начался прием заявок на XI конкурс «Ревизор». Задачи конкурса — определить и поощрить яркие, инновационные решения в книжном деле России, в сфере поддержки и продвижения книги и чтения. Конкурс профессионального мастерства «Ревизор» призван содействовать развитию книжной отрасли России, осознанию значимости роли книги и чтения в российском обществе.

Участники будут соревноваться в 13 номинациях: «Событие года», «Журналист года», «Редактор года / Руководитель направления», «Герой нашего времени», «Руководитель компании / Топ-менеджер», «Издательство года», «Книжный магазин года», «Продавец года», «Блогер года», «Управляющий книжного магазина», «Чтение XXI века», «Цифровые сервисы и технологии», «Лучший образовательный проект».

Конкурс организован Российским книжным союзом, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, журналом «Книжная индустрия», генеральной дирекцией Международных книжных ярмарок и Ассоциацией союзов писателей и издателей. Подать заявку на участие можно по 30 мая включительно.

После приема заявок последует интернет-голосование и формирование лонг-листа конкурса. В середине августа будут определены финалисты, а 6 сентября состоится торжественная церемония награждения победителей.

Фото: Pixabay