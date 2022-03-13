Продолжается прием заявок на конкурс «Ревизор»

За 11 лет конкурс «Ревизор» стал самым престижным отраслевым состязанием, российским «Книжным Оскаром», отмечается на сайте Российского книжного союза.



В Российском книжном союзе с 1 марта начался прием заявок на XI конкурс «Ревизор». Задачи конкурса — определить и поощрить яркие, инновационные решения в книжном деле России, в сфере поддержки и продвижения книги и чтения. Конкурс профессионального мастерства «Ревизор» призван содействовать развитию книжной отрасли России, осознанию значимости роли книги и чтения в российском обществе.

