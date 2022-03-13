Продолжается прием заявок на конкурс «Ревизор»

13.03.2022
За 11 лет конкурс «Ревизор» стал самым престижным отраслевым состязанием, российским «Книжным Оскаром», отмечается на сайте Российского книжного союза.
Участники будут соревноваться в 13 номинациях: «Событие года», «Журналист года», «Редактор года / Руководитель направления», «Герой нашего времени», «Руководитель компании / Топ-менеджер», «Издательство года», «Книжный магазин года», «Продавец года», «Блогер года», «Управляющий книжного магазина», «Чтение XXI века», «Цифровые сервисы и технологии», «Лучший образовательный проект».
Конкурс организован Российским книжным союзом, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, журналом «Книжная индустрия», генеральной дирекцией Международных книжных ярмарок и Ассоциацией союзов писателей и издателей. Подать заявку на участие можно по 30 мая включительно.
После приема заявок последует интернет-голосование и формирование лонг-листа конкурса. В середине августа будут определены финалисты, а 6 сентября состоится торжественная церемония награждения победителей.
Фото: Pixabay