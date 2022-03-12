Опубликованы результаты конкурсов фонда творческого наследия имени Виктора Бокова

Результаты Всероссийского поэтического конкурса «Русских слов душа» и Всероссийского музыкального конкурса «Россия начинается с тебя» размещены на сайте НКО «Фонд творческого наследия имени Виктора Бокова», сообщает пресс-служба фонда.

Узнать итоги Всероссийского поэтического конкурса «Русских слов душа» и Всероссийского музыкального конкурса «Россия начинается с тебя», гала – концертов III Народного фестиваля «РУССКИХ СЛОВ ДУША» 2021 года, прошедших при поддержке Фонда Президентских грантов, можно на сайте Фонда творческого наследия имени Виктора Бокова.

Посетители смогут ознакомиться с уникальным контентом – видео выступлениями победителей и лауреатов конкурсов, записями стихов и песен на стихи В. Бокова в исполнении профессиональных артистов и участников конкурсов, праздничных гала-концертов.

Здесь же размещен Музыкальный альбом «Жизнь моя – дорога дальняя», выпущенный к 100 – летию поэта В. Ф. Бокова – пять дисков, почти 100 песен в исполнении лучших певцов и коллективов XX столетия, стихи в исполнении автора.

Фото: пресс-служба Фонда творческого наследия имени Виктора Бокова