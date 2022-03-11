Московский международный кинофестиваль перенесли

ММКФ, запланированный на апрель, пройдет во второй половине 2022 года. Об этом сообщила дирекция фестиваля, пишет ТАСС.





44-й Московский кинофестиваль должен был пройти с 21 по 28 апреля этого года. Однако из-за сложившейся геополитической ситуации, не позволяющей иностранным кинематографистам участвовать в смотре, мероприятие перенесли на более поздние даты.





В дирекции ММКФ пояснили, что поступили обращения от кинематографистов из разных стран с просьбой провести фестиваль позже.





«У многих из них в сегодняшней ситуации не получается ни приехать в Москву, ни прислать свои фильмы (в случаях, когда эти фильмы существуют только на пленке или на жестких дисках), а в каких-то случаях даже получить согласие продюсеров на участие фильмов в фестивале», — цитирует агентство сообщение организаторов.





С учетом этого 44-й ММКФ отложен на второе полугодие. О точных сроках проведения Московского кинофестиваля организаторы проинформируют дополнительно.





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