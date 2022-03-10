Региональная премия имени Евстигнеева вручена актрисе областного театра кукол Татьяне Макух

В этом году региональную премию в области театрального искусства имени народного артиста СССР Евгения Евстигнеева получит актриса областного театра кукол Татьяна Макух. Такое распоряжение по представлению конкурсной комиссии подписал глава региона Александр Авдеев, сообщает издание «ПроВладимир».

Премию присудили Макух за серию актерских работ в период с 2019 по 2021 год. В частности, за участие в спектаклях «Дядя Степа и пожар», «Елка для Бабы Яги», «Про Ежика и Медвежонка», «Ай, да Мыцык» и «Шерстяная история».





«Творческий диапазон актрисы велик, она пластически выразительна и музыкальна, является одним из ведущих кукловодов театра, ей присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации», — добавили в областной администрации.





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