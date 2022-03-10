Дебютный тизер сериала «Звездный путь: странные новые миры» появился в Сети

10.03.2022
Ролик по первому сезону нового шоу Paramount+ по вселенной Star Track можно посмотреть на ютьюб-канале Rotten Tomatoes TV.
Star Trek: Strange New Worlds станет спин-оффом шестого сериала по миру «Звездного пути», выходящего с подзаголовком «Дискавери», а также приквелом к оригинальному научно-фантастическому шоу 1960-х годов, положившему начало вселенной Star Trek.
В центре новой истории окажутся капитан Кристофер Пайк, возглавляющий корабль USS «Энтерпрайз», первая помощница Номер Один и научный сотрудник Спок. Они отправляются в межгалактическое путешествие для изучения других миров задолго до того, как Джеймс Тиберий Кирк вступил на борт научно-исследовательского судна.
К своим ролям вернутся Энсон Маунт (капитан Кристофер Пайк), Ребекка Ромейн (Номер Один), Итан Пек (Спок), герои которых появились в сериале «Звездный путь: Дискавери».
Премьера Strange New Worlds назначена на 5 мая на платформе Paramount+.
Фото: кадр из тизера сериала Star Trek: Strange New Worlds