Стартовали видеотуры по музеям Stay Home with Russian Seasons

09.03.2022
Участники онлайн-проекта продолжат прогулки по российским музеям, сообщили в пресс-службе Минкультуры России.
Онлайн-экскурсии пройдут с путеводителем Discovering Russia with Russian Seasons, — это англоязычный видеопроект, в рамках которого проходят съемки с участием руководителей и хранителей музеев. Сотрудники рассказывают о знаковых собраниях, важнейших экспонатах, малоизвестных фактах и т.д.
10 марта пройдет экскурсия по Музею Сергея Прокофьева в Москве (филиал Музея музыки), главным экспонатом которого является реконструкция кабинета композитора с его подлинными вещами. Зрители также посетят другой филиал Российского музея музыки — Музей-усадьбу Федора Шаляпина в Москве, посвященный жизни и деятельности оперного певца.
Ранее зрители участвовали в онлайн-экскурсиях по Русскому музею, ГМЗ «Петергоф», Музею театрального и музыкального искусства и Академической капелле в Петербурге, ГМЗ «Царское Село», музею-заповеднику И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново», РЭМ и другим площадкам.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ