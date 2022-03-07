Вход в большую часть музеев-участников акции «Культурные выходные» будет по специальной цене

07.03.2022
Большая часть подведомственных Министерству культуры России музеев, участвующих в масштабной акции «Культурные выходные» 6-8 марта, предоставят возможность бесплатного посещения или предложат билеты по специальным ценам. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Бесплатно посетить можно будет музей деревянного зодчества «Малые Корелы», Государственный мемориальный музей А. А. Кадырова, Государственный музей Востока, Центральный музейно-выставочный комплекс Владимиро-Суздальского музея-заповедника, Музей политической истории России, Музей современной истории России, музей «Смоленская крепость», Новгородский музей-заповедник.
Всего в акции принимают участие 42 музея. В их числе — Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова (Ростовская область), Государственный Русский музей (город Санкт-Петербург), подмосковный музей-усадьба «Архангельское», Государственный исторический музей (город Москва), Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) им. А. С. Пушкина (город Москва) и другие.
Фото: Pixabay