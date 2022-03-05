С 6 по 8 марта вход в Херсонес Таврический будет бесплатным для всех

Свободное посещение древнего города ввели на три дня благодаря участию музея-заповедника в акции «Культурные выходные», сообщили в пресс-службе ГМЗ «Херсонес Таврический».





Посетители смогут увидеть Античный театр, Базилику 1935 года, Уваровскую базилику, Туманный колокол и другие памятники, расположенные на территории античного полиса.





«Мы приглашаем гостей и жителей Севастополя окунуться в тайны Херсонеса Таврического, прикоснуться к его истории, пройтись по улицам древнего города и посетить уникальные археологические памятники под открытым небом», — говорится в сообщении пресс-службы.





В эти дни посетителей ждут экскурсии о жизни херсонеситок, на которых они узнают о роли женщины в Античности и Средневековье, а также выставка, приуроченная к 8 Марта. Экспозиция расскажет о жизни жительниц Херсонеса и познакомит с украшениями, деталями туалета, предметами быта, изображениями на камне, металле и глине и другими артефактами.





Акция «Культурные выходные», организованная Минкультом РФ, приурочена к Году культурного наследия народов России и 8 Марта.





Фото: пресс-служба ГМЗ «Херсонес Таврический»