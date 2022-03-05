Центр развития режиссуры появится в Большом театре кукол в Петербурге

Образовательный проект призван поддержать молодых кукольников, сообщает ТАСС.





На площадке Большого театра кукол в Санкт-Петербурге запустят работу Центра развития режиссуры, где будут набирать «специалистов (драматургов, художников, театральных менеджеров и т.д.), которые нужны молодым режиссерам для повышения квалификации», пояснил главный режиссер БТК Руслан Кудашов.





По его словам, центр — это «образовательная сессия». Предполагается, что она будет завершаться «отчетным фестивалем, где режиссерские работы будут представлены вниманию публики и продюсерам, директорам театров, критикам», добавил режиссер.





По мнению Кудашова, молодым постановщикам нужна поддержка — «большинство из них растворяется в небытии, потому что театр не любит, когда режиссер ошибается». Руслан Кудашов убежден в том, что право на ошибку является важной частью воспитания индивидуальности.





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