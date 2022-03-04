В московском метро начали показывать ролики о Госфильмофонде

Сюжеты о работе главного киноархива России теперь можно увидеть во время поездки в столичной подземке, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.





По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, жители столицы много времени проводят в транспорте, поэтому по заданию главы города Сергея Собянина разрабатываются новые сервисы для пассажиров, направленные на повышение их комфорта.





«На экранах метро мы транслируем не только информацию о работе транспорта, но и другие ролики, которые позволяют скоротать время в дороге, узнать что-нибудь интересное и полезное», — добавил он.





В роликах Госфильмофонда можно узнать о восстановлении старых лент, техниках окрашивания в кино, работе киномеханика, реставратора и архивиста, кинетоскопах, формировании собрания киноархива, устройстве первых кинотеатров, реакции зрителей на первые кинопоказы.





«Мы хотим рассказать не только про историю и текущую деятельность Госфильмофонда, но также необычные и занимательные факты. Московское метро по праву можно назвать феноменом городской культуры. Именно поэтому данная площадка отлично подходит для популяризации нашего богатого кинонаследия. И если после такого знакомства возникнет желание посмотреть фильмы из ведущего киноархива страны, можно дойти до кинотеатра "Иллюзион", где до сих пор ощущается атмосфера фильмов, демонстрируемых с пленки», — отметил врио главы Госфильмофонда РФ Роман Чистяков.





В цикле — более 10 минутных роликов, которые можно увидеть и в метро, и на YouTube-канале фонда.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ