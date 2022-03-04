Минкульт разрешил 100-процентную заполняемость в театрах и музеях без QR-кодов

04.03.2022
Минкультуры разрешает 100-процентную заполняемость залов в подведомственных учреждениях и посещение их без предъявления QR-кодов. Об этом говорится в приказе министра культуры РФ Ольги Любимовой.
При этом министерство сохраняет требования по обеспечению дезинфекции помещений, предметов общего пользования и ряда других мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.
Согласно документу, опубликованному на сайте Минкультуры, министерство отменило приказ № 1737, предусматривавший 70% заполняемости залов в театрах и посещение спектаклей совершеннолетними при предъявлении QR-кода. Те же меры действовали для музеев.
Также новый документ признал утратившими силу ряд других приказов, в том числе требовавшего перевода на дистанционный формат работы максимально возможного числа сотрудников.
«Руководителям организаций (музеев, музеев-заповедников и организаций, осуществляющих выставочную деятельность) дополнительно к мероприятиям, предусмотренным пунктом 1 настоящего приказа, обеспечивать соблюдение рекомендаций в части организации маршрутизации, исключающей встречные потоки, с установкой соответствующих указателей и ограничительных лент», — отмечается в приказе.
Фото: пресс-служба Минкультуры